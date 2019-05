Dochtertje verrast Nicolette met ’creatieve uitspatting’

In een filmpje dat Nicolette deelt op haar Instagram is te zien dat Ana Sofia verf in haar haren heeft gesmeerd. Na de vraag wat er precies gebeurd is wordt niet echt duidelijk hoe de verf in haar haren terecht zijn gekomen. Wel belooft ze haar moeder dat de verf de volgende keer op papier zal belanden.

Bekende vrienden van Nicolette vinden het wel grappig. Zo schrijft Nikkietutorials: „Stuk”, en Manon Meijers reageert: „I love your kids.”