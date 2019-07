Hond Daniel Sturridge is terecht

Dat meldt Good Morning America. Hoe het huisdier gevonden is en waar hij verbleef, is niet duidelijk.

De voetballer deed dinsdag een emotionele oproep op Instagram en vroeg of iedereen naar Lucci uit wilde kijken. „Hoe kun je nou inbreken in een huis in Los Angeles en iemands hond meenemen? Ben je gek ofzo? Je gaat een huis binnen om een hond mee te nemen? Laat iemand mijn hond vinden, ik betaal ervoor. Ik ben serieus. Ik wil mijn hond terug.”

