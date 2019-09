Jochem Myjer naar SBS

„Heel lang geleden bij RTL4 dachten wij dat het een goed idee was om meer cabaret uit te zenden. Dat hebben wij toen ook gedaan”, zo vertelt Galjaard in Jinek. „Toen werd mij ooit gevraagd, wie ontbreekt er nog? Mijn grootste wens was Jochem Myjer. Maar hij is zo’n VARA-man, zo’n publieke omroep-man.”

Hij wist de cabaretier uiteindelijk te overtuigen. „Ik heb hem een paar keer ontmoet en toen heb ik de wens ook uitgesproken: ’Mocht je ooit...’”

De eerste voorstelling van Myjer zal op nieuwjaarsavond bij SBS te zien zijn. Het gaat om Adem in, adem uit, een show die hij al meer dan driehonderd keer gespeeld heeft.