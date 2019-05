Metallica doneert aan Nederlandse kinderen

De Amerikaanse rockers kiezen tijdens hun wereldtournee in elk land waar ze optreden een goed doel uit om te ondersteunen. Het bestuur van Kinderen van de Voedselbank neemt op de dag van het concert in Amsterdam de cheque uit handen van de band in ontvangst. Het bedrag dat Metallica doneert, is niet bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de rockband doneert aan goede doelen. Ook vorig jaar tijdens hun wereldtournee kregen voedselbanken in elk land dat Metallica aandeed een bijdrage.