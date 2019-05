Parijs toont geen interesse in 700 ton staal van André Rieu

Zijn zoon Pierre Rieu laat weten dat hij kort na de brand in een Franse krant gelezen had dat een groot steigerbouwbdrijf ook staal had aangeboden. „Ik denk dat dit de hoofdreden is dat zich niemand gemeld heeft.”

De zoon van de violist laat aan 1Limburg weten dat de pijpen en buizen al wel verhuurd zijn en dat ze ze binnenkort ook zelf weer nodig hebben. „Binnenkort gebruiken we het bijvoorbeeld bij het podium voor de concertreeks in Maastricht.” Rancuneus is de Rieu-telg allerminst: „Het aanbod staat nog steeds. Mochten ze iets nodig hebben, dan mogen ze zich altijd melden.”