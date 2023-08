Vriend Thomas Markle geeft tours: ’Voor 1200 dollar langs hotspots Harry en Meghan’

Dat het al jaren niet botert tussen Meghan en haar vader Thomas Markle, is geen geheim. Op een verzoening zou de hertogin van Sussex niet zitten te wachten. Zeker niet nu fotograaf Karl Larsen, een goede vriend van Thomas, toeristentours organiseert in Montecito. Voor maar liefst 1200 dollar kan men alle hotspots die Harry en Meghan in het dagelijks leven bezoeken met eigen ogen bewonderen.

Ⓒ Getty Images