Pierre Bokma krijgt de Johan Kaart Prijs

Volgens de jury behoort Pierre Bokma al jaren tot de crème-de-la-crème van het Nederlandse toneel: ’Deze prijs is voor een acteur wiens enorme vakmanschap, toewijding en talent een brug slaat tussen het nog altijd wat hoogdrempelige repertoiretoneel en het wat lichtere theatergenre. Een prijs voor een acteur die het kijkgenot van zijn publiek altijd voorop stelt en zich steeds weer voor de volle honderd procent inzet om het beste uit zichzelf en zijn rollen te halen.’

De naam van de prijs is ontleend aan Johan Kaart (1897-1976) die zich als acteur in blijspelen, kluchten en musicals altijd met hart en ziel aan deze genres heeft gewijd en daarmee tot een van de grootste vertegenwoordigers van het amusementsgenre mag worden gerekend. Met de gekozen winnaar wil de jury het belang van het genre nog eens onderstrepen. Eerder mochten o.a. Adèle Bloemendaal, Mary Dresselhuys, André van Duin, Jon van Eerd en Alex Klaassen het beeld van de naamgever, vervaardigd door de kunstenaar Pieter de Monchy, in ontvangst nemen.

Pierre Bokma (r.) krijgt de prijs mede door zijn rol in Een man een man. Het stuk met Kees Prins (l.) is ook komend seizoen te zien. Ⓒ Foto Willem Prins

Pierre Bokma krijgt de prijs op 1 juli uitgereikt in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De onderscheiding is een nieuwe kroon op een toch al indrukwekkende carrière die eerder al beloond werd met onder meer twee Louis d’Ors, Gouden Kalveren en zelfs een internationale Emmy Award.