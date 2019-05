Geoffrey Rush krijgt schadevergoeding van krant

De krant schreef in 2017 meerdere malen dat Rush een vrouwelijke collega in 2015 en 2016 had betast tijdens repetities van een toneelstuk. De 67-jarige acteur ontkende direct en stapte naar de rechter wegens smaad. De rechtbank stelde hem vorige maand in het gelijk en kende toen ook al een schadevergoeding van 850.000 Australische dollar (bijna 540.000 euro) toe. Destijds werd ook al een zitting aangekondigd om te bepalen of Rush nog een extra schadevergoeding zou krijgen.

News Corp, de eigenaar van de Daily Telegraph, gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter van donderdag.