Jongste verdachte in zaak Van Dam komt vrij

Nicolette van Dam Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

De 17-jarige jongen uit Amsterdam die wordt verdacht van diefstal met geweld in Amsterdam-Zuid, waarvan de vader van Nicolette van Dam het slachtoffer was, komt maandag op vrije voeten. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag besloten tijdens een pro-formazitting.