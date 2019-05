Coen en Sander presenteren vanaf drielandenpunt

„Ook de muziek, jingles en het nieuws staan per uur in het teken van het land”, zegt Coen Swijnenberg. „Daarnaast ontvangen we ieder uur een speciale gast uit dat land die als ambassadeur bij ons zal aanschuiven.”

De uitzending vanaf het drielandenpunt past in de reeks van bucketlist-uitzendingen. Eerder presenteerden Coen en Sander vanaf Schiphol, de set van Goede tijden, slechte tijden, de middenstip van de Johan Cruijff ArenA, de zolderkamer van Coen en vanuit een luchtballon.