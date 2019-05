Maan moedigt Oranjeleeuwinnen aan met single

"Ik voel me verbonden met de sterke OranjeLeeuwinnen. Ik herken mezelf in hun houding van ‘ik geef niet op, ik kan dit aan’. Dat heb ik vroeger tijdens het sporten al te vaak ook gedaan, inclusief alle blauwe plekken en lange fietstochten in de regen en wind naar het sportveld, met het doel: elke keer weer leren en een beetje beter worden", laat Maan weten. "Ik wil iedereen, zowel de Oranjeleeuwinnen als de jonge helden op het veld, aanmoedigen om dromen na te jagen op het sportveld!"

Maan zong Ik kom eraan, dat deel uitmaakt van een landelijke campagne van Albert Heijn, donderdag voor het eerst op de middenstip van een Bussumse voetbalclub. Zo'n 250 jonge Oranjefans waren hierbij aanwezig. Het nummer is vanaf vrijdag te beluisteren via streamingdiensten.

Het WK vrouwenvoetbal gaat op 7 juni van start.