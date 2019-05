Peter Pannekoek naar Carré

De stand-up comedian is verheugd over deze unieke kans: „Carré is een mekka voor veel cabaretiers. Ik ben dus ook ontzettend trots dat ik daar mag optreden en ik kan nu rustig sterven. Al wacht ik even tot 17 februari is geweest.”

’Later Was Alles Beter’ is pas de tweede avondvullende voorstelling die Pannekoek heeft gemaakt. Het is vrij uitzonderlijk dat iemand die zo aan het begin van zijn carrière staat al in het theater aan de Amstel mag spelen.

Aanstaande zondag is de cabaretier overigens ook te zien in het tv-programma ’College Tour’, waarin hij wordt geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk.