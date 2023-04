Premium Het beste van De Telegraaf

Fantasie Patricia Piccinini kent geen grenzen Wonderlijke wezens bevolken de Kunsthal Rotterdam

Door Paola van de Velde

Veel van haar hyperrealistische kruisingen doen op het eerste gezicht toch eng aan.

De wonderlijke creaturen van Patricia Piccinini (1965), half mens, half fantasiedier, zijn voor de een ronduit fascinerend, de ander griezelt ervan en is bang nachtmerries van ze te krijgen. Zeker is dat de beelden van de Australische kunstenares vrijwel niemand onberoerd laten. In de Kunsthal Rotterdam kan het publiek zich dit voorjaar vergapen aan haar vreemde wezens, die zowel afschuw als compassie oproepen.