Peter R. de Vries helpt bellers met liefde en seksuele identiteit

In Celebrity Call Centre, vanaf 30 juni elke zondag op NPO3, bieden bekende Nederlanders een luisterend oor. Het kan gaan over liefde, gezondheid, seksuele identiteit, eenzaamheid, familieperikelen of multiculturele issues.

Mensen bellen anoniem en en leggen volgens een woordvoerster van BNNVARA zowel luchtige én zware thema’s voor aan de BN’ers. „De redactie van het programma probeert de vragen te koppelen aan BN’ers die erover mee kunnen praten”, zegt ze.

De opnames van Celebrity Call Centre beginnen binnenkort.