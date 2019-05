Koerier laat 3,5 miljoen aan juwelen voor Rita Ora in vliegtuig liggen

De koerier zag haar fout te laat in. Het vliegtuig met de kostbare lading was alweer vertrokken naar Londen. Daar konden de juwelen uit het toestel worden gehaald. Ze zijn daarna alsnog naar Nice gevlogen. „Iemand met het hoofd in de wolken, verloor bijna een paar miljoen”, grapte een bron binnen de politie tegen AFP.

Een luxemerk had de juwelen uitgeleend aan Ora (28). Die zou ze dan kunnen dragen op het filmfestival in Cannes.