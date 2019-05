Douwe Bob zet in december Groningen op stelten

Douwe Bob heeft sinds zijn eerste show in 2012 in Groningen altijd een warme band gehad met de stad. „Spelen in Groningen is altijd zo’n geweldig avontuur. Van het spelen in de prachtige zalen tot de mensen en de vibe. Alles klopt voor mij aan die stad. Toen bedacht ik me; als ik ’t zo jammer vind om hier weg te gaan…, waarom blijven we niet gewoon, en zetten we Groningen een heel weekend op stelten.”

Het eerste concert op vrijdag 27 december is met een strijkerskwartet, de volgende avond geeft hij in de kleine zaal een soloconcert. Op zondag 29 december geeft Douwe Bob in de grote zaal een grande finale. Dit maakte de singer-songwriter donderdag bekend in de talkshow M. van Margriet van der Linden.