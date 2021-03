Van Gogh brengt €14 miljoen op

Dat het kunstwerk over de richtprijs zou gaan, leek onvermijdelijk. Hoewel experts aangaven dat €5 tot €8 miljoen een realistisch bedrag is voor een schilderij uit de Parijse periode van de Nederlandse schilder, leek het een voorzichtige schatting voor dit werk dat als ’een belangrijk sleutelstuk in de ontwikkeling van de kunstenaar’ wordt beschouwd.

Wie de koper van het kunstwerk is, maakt het veilinghuis niet bekend. Vooraf sprak directeur Sarah de Clercq van Sotheby’s in Amsterdam de hoop uit dat het doek, waarvan de echtheid is vastgesteld door de specialisten van het Van Gogh Museum, in een Nederlandse collectie zou kunnen worden opgenomen. Of het Amsterdamse Van Gogh Museum een van de bieders was, wil het museum niet zeggen.

Montmartre

De verkopende partij is een Franse familie die anoniem wil blijven. Zij hadden het schilderij generatie op generatie meer dan een eeuw in handen. Nooit werd het doek uitgeleend aan een museum voor een expositie. Voor het grote publiek was het dan ook totaal onbekend. Experts wisten wel van het bestaan van dit meesterwerk, dat een straatscène in Montmartre verbeeldt.

Het kunstwerk werd voor het eerst in 1972 vermeld door de Nederlandse kunsthistoricus Bram Hammacher, de voormalig directeur van het Kröller-Müller Museum in Otterlo. „Hij was in contact gekomen met de Franse familie en moet het schilderij in hijn Parijse appartement hebben gezien en gefotografeerd. Decennialang was het doek alleen bekend van een kleine zwart-wit foto, die in sommige catalogi ook nog eens in spiegelbeeld werd afgedrukt. Vrijwel niemand had dus een goed beeld van dit schilderij”, liet De Clercq eerder al weten.

Edgar Degas

Vincent van Gogh toog in 1887 naar Parijs. Hij ging wonen bij zijn broer Theo, die kunsthandelaar in de Franse hoofdstad was. Ze bewoonden een huis in Montmartre, toen nog een buitenwijk aan de rand van Parijs. De lichtstad was voor de schilder een snelkookpan. In korte tijd veranderde zijn werk onder invloed van zijn nieuwe vrienden, zoals de impressionisten Edgar Degas en Henri de Toulouse-Lautrec. Zijn kleurgebruik wordt lichter, hij ontworstelt zich aan de sombere, aardse kleuren van zijn Brabantse periode, waarin hij ook zijn beroemde Aardappeleters schilderde.

Van Gogh woonde met zijn broer om de hoek in Rue Lépic, vlakbij Moulin de la Galette. De molen die hij op het nu verkochte schilderij afbeeldde is de zogeheten Pepermolen of Moulin Debray, die in 1911 werd afgebroken.