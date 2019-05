The Stones geven rechten Bittersweet Symphony terug

De kenmerkende strijkpartij in Bittersweet Symphony komt uit een orkestrale versie van het Rolling Stones-nummer The Last Time. The Verve had echter niet de toestemming om deze sample te gebruiken waardoor een juridische strijd tussen de bands losbarstte. The Verve was hierdoor genoodzaakt het auteursrecht van het liedje af te staan waardoor de band nooit een cent aan het nummer heeft verdiend.

Zanger Richard Ashcroft vertelt nu dat The Rolling Stones dit alsnog hebben gewijzigd. „Alle royalty’s die uit het lied voortvloeien, zullen voortaan naar mij gaan”, zegt de zanger, die niet vertelt waarom de band hiertoe heeft besloten. „Het was een erg aardige en grootmoedige daad van ze.”

