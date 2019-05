Cult-acteur Danny Trejo: ’Ik heb een erectiestoornis’

„Het woord macho betekent dat je hem altijd maar omhoog zou moeten krijgen”, zegt Trejo. „Maar je kunt ook als 25-jarige moe zijn na een hele dag werken. Soms zit het er gewoon niet in.”

De acteur biecht ook op dat hij onlangs worstelde met leverkanker, maar nu is genezen. „Ze gaven me drie keer zeven injecties rechtstreeks in de tumor en boem: na zes maanden kwam ik terug en vertelden ze me dat ik kankervrij was.”

Trejo besloot zijn ziekte geheim te houden omdat hij geen werk wilde verliezen. Zijn positieve houding sleepte hem naar eigen zeggen door de moeilijke periode heen. „Ik heb een prachtig leven geleid. Ik kwam uit een heel diep dal, dus nu ben ik heel dankbaar voor alle jaren die ik heb gehad.”