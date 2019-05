Liza Sips: ’Twee kinderen is echt wel pittig’

Aan Shownieuws vertelt ze dat het nogal verschil uitmaakt tussen haar leven toen ze nog één kind had en nu ze er twee heeft. „Eén kind neem je wat gemakkelijker mee in je eigen dagelijkse leven. Met twee kinderen komt daar echt wel een einde aan, want dan ben je iedere minuut van de dag wel met een van de twee bezig. Dat vind ik soms wel pittig.”

De actrice en verloofde van Ralph Manheim kreeg in augustus vorig jaar haar tweede kindje, dochtertje Charlize Helena. Zoontje Jonah kwam in april 2016 ter wereld.