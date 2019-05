Backstreet Boys: ’Zullen we naar Amsterdam verhuizen?’

Fans hadden donderdag al uren in de rij gestaan om hun idolen van zo dichtbij mogelijk te kunnen meemaken. De liefde blijkt die avond wederzijds. „Jullie weten dat we meer van Amsterdam en Nederland houden dan welke plek ook in de wereld! Zullen we naar Amsterdam verhuizen?”

De stad biedt hen in elk geval volop gelegenheid nog lekker de bloemetjes buiten te zetten. Zangers Nick Carter en Howie Dorough gaan in ieder geval door naar een afterparty in café The Waterhole, bij het Leidseplein.

De boyband, ook bestaande uit A.J. McLean, Brian Littrell en Kevin Richardson, is bezig aan hun DNA World Tour, de grootste tournee in achttien jaar. Begin dit jaar verscheen het negende studioalbum DNA, het eerste in zes jaar tijd.

Bekijk ook: Backstreet Boys feesten door op Leidseplein