Na Boris: Nieuwe LIEFDE voor Lilly

Dít is de nieuwe liefde van Lilly Becker: Endemol-baas Pierre Uebelhack. Ⓒ HansPaulEnterprise

Toeval of niet, een week nadat ook LILLY BECKER - ondanks haar positieve drugstest - het zorgrecht kreeg over zoon AMADEUS, presenteert zij in München haar nieuwe liefde. Het gaat om een Endemol-medewerker die zij al meer dan twee jaar blijkt te kennen…