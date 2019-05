’Ik ga echt een hele goede vader worden’

Danny Froger met Ann Dominique Wilten. Nog een paar maanden en dan zijn ze de trotse ouders van een zoon of een dochter. Ⓒ Ferry de Kok

Over vier maanden verwachten DANNY FROGER en zijn vriendin ANN DOMINIQUE WILTEN hun eerste kindje. De Amsterdamse zanger kan niet wachten totdat hij zijn zoon of dochter in de armen kan sluiten. Weten wat het gaat worden, dat willen ze nog niet.