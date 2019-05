Ook Gerard bemoeit zich met Songfestival 2020

Gerard Joling: ’Ik zou het wel weten’ Ⓒ bsr agency

DUNCAN LAURENCE heeft wat losgemaakt met zijn overwinning in Tel Aviv, afgelopen weekend. Nu het 65e Eurovisie Songfestival volgend jaar mei in Nederland wordt gehouden, is de hele mediawereld in rep en roer over wie dan de mooiste baantjes moet krijgen.