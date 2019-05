Platenzaak bant rechtse Morrissey

De 60-jarige Morrissey zorgde voor ophef door begin deze maand met een For Britain-speldje plaats te nemen in de Amerikaanse Tonight Show. Op social media uitten mensen hun ongenoegen voor zijn steun voor de ’anti-islampartij’. Ook de platenzaak in Cardiff was boos. „Ik vind het erg jammer”, aldus de eigenaar over de beslissing om de Britse zanger uit het assortiment te bannen. „Ik wou dat we dit sneller hadden gedaan.”

Morrissey komt wel vaker negatief in het nieuws vanwege zijn politieke voorkeur en omstreden uitspraken. Zo noemde hij in 2010 Chinezen een ’tweederangs volk’ tijdens een interview over dierenmishandeling in China. Een jaar later haalde hij zich de woede op de hals toen hij de terroristische aanslagen in Noorwegen, waarbij 77 mensen omkwamen, bagatelliseerde. „Dat is niets vergeleken bij wat er dagelijks in McDonald’s en Kentucky Fried „shit” gebeurt.”