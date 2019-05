Spice Girls trappen tournee af

Het is voor het eerst sinds 2012 dat de bekende Britse meidengroep weer het podium beklimt. In dat jaar traden de vijf dames samen op tijdens de Olympische Spelen in Londen. Dit keer doet Victoria Beckham echter niet mee omdat ze het te druk heeft met onder meer haar eigen modelabel. De overige Spice Girls, Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie B. en Melanie C., zijn wel gewoon van de partij.

De 'Girl Power' klinkt in totaal in dertien steden in Ierland, Wales, Engeland en Schotland. Baby, Ginger, Scary en Sporty Spice sluiten hun tournee op 15 juni af in Londen. Vooralsnog zijn dit de enige geplande reünieshows.

Backstreet's Back

De Spice Girls is niet de enige jaren 90-groep die aan het toeren is. De Backstreet Boys deden donderdag de Amsterdamse Ziggo Dome aan met hun DNA World Tour, hun grootste tournee in achttien jaar. Anders dan de Spice Girls reist de boyband wél in de originele bezetting langs de stadions. Nick Carter, Kevin Richardson, Howie Dorough, Brian Littrell en A.J. McLean sluiten hun tournee op 3 november af in Honolulu.

Ook hun Ierse collega's van Westlife verschijnen na jaren van afwezigheid weer samen op het toneel. De boyband, bekend van hits als Uptown Girl, My Love en Flying Without Wings, ging in 2011 uit elkaar. Eind vorig jaar werd de comeback aangekondigd. Met de reünietournee reizen de Ieren sinds woensdag en tot en met augustus door het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Azië. Westlife staat niet in de oorspronkelijke bezetting op het podium, zanger Brian McFadden stapte in 2004 uit de groep.