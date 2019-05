Flink bedrag voor gebruikt bord Kurt Cobain

In de officiële documenten van het wegwerpbord staat dat de muzikant er op 23 april 1990 van at. Toen hij zijn pizza op had, gebruikte hij de achterkant van het bord om zijn setlist voor een show die avond op te schrijven. Dat maakt het exemplaar zo bijzonder, schrijft Kurts tafelgenoot Johnny Riggs in het certificaat. "Dit is een stukje geschiedenis. En handgeschreven setlist van Kurt voordat hij beroemd werd."

Eerder ging uit dezelfde veilingcollectie al een trui van de zanger voor een flink bedrag van de hand. Het kledingstuk bracht maar liefst 75.000 dollar op. De grijze trui kwam oorspronkelijk uit een tweedehands winkel, maar steeg in waarde nadat de vroegere Nirvana zanger het item droeg tijdens een fotoshoot in 1993, zijn laatste voor zijn dood een paar maanden later.

