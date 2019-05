Arcade in top drie succesvolle songfestivalhits

Het meest succesvolle Nederlandse songfestivalliedje is nog steeds in handen van Mouth & MacNeal. Zij vertegenwoordigden ons land in 1974 met Ik zie een ster en stonden in dat jaar 14 weken in de Top 40. Ik zie een ster, dat derde werd op het songfestival, bereikte echter nooit de nummer 1-positie. Dat lukte ook Anouk niet met Birds, waarmee ze in 2013 hoge ogen gooide op het Eurovisiesongfestival. Zij zorgde wel voor de op één na grootste Nederlandse songfestivalhit.

Arcade volgt op de derde plek. Wat Mouth & MacNeal en Anouk niet lukte, flikte Duncan Laurence wel. Hij veroverde vorige week de nummer 1-positie in de Top 40 en weet die deze week vast te houden. Arcade staat deze week zelfs met een superstip op 1, wat inhoudt dat Duncan een enorme voorsprong heeft op de nummers 2 en 3. Op die posities zijn, net als vorige week, I Don't Care van Ed Sheeran en Justin Bieber en Don't Call Me Up van Mabel te vinden.

