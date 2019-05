Chance the Rapper zoekt nierdonor voor tante

„Ik heb echt jullie hulp nodig. Mijn tante Toni is een van de sterkste mensen in mijn leven, en ze heeft heel hard een nier nodig”, schreef de rapper, die later toevoegde dat het hem emotioneel erg zwaar viel de oproep te moeten doen. „Mijn familie gelooft in de kracht van het gebed, en we vragen God ons met dit probleem te helpen.”

Tussen de reacties op zijn tweet zaten verschillende berichten van mensen met de juiste bloedgroep die aangaven de tante van Chance te willen helpen. Anderen wensten de familie vooral veel sterkte, waarop de rapper liet weten dat dat hen erg goed deed.