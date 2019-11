Ephraim Sykes krijgt hoofdrol in Michael Jackson-musical

Sykes speelt momenteel in de Broadwayshow Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations, waarin hij Motown-artiest David Ruffin speelt. Voor deze rol kreeg hij dit jaar een nominatie voor een Tony Award. Sykes maakt binnenkort ook kans op een Grammy in de categorie Beste Musical Theater Album. Daarnaast speelde Sykes in NBC’s Hairspray Live! en in de Broadway-voorstellingen Hamilton, Memphis, Newsies, Motown en The Little Mermaid.

De musical over Michael Jackson heette aanvankelijk Don’t Stop ’Til You Get Enough, maar dat werd recent veranderd in het huidige MJ. Tony-awardwinnaar Christopher Wheeldon is de regisseur van de musical.

In MJ passeren onder meer nummers als Beat It, Billie Jean en Smooth Criminal de revue. De première is op 13 augustus in het Neil Simon Theatre in New York.