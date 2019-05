Magic Mike Live naar Berlijn

Vanaf november 2019 zal de show, met een cast van 20 mannelijke acteurs, te zien zijn in Club Theater Berlin aan de bekende Potsdamer Platz.

Medialane, het bedrijf van Iris van den Ende, heeft de show naar Duitsland gehaald. „Ik heb de show voor het eerst met vriendinnen gezien in Londen en vanaf de eerste seconde vond ik het fantastisch en heb ik een te gekke avond gehad. MediaLane is vijf jaar geleden gestart in Nederland en ik had niet durven dromen dat we nu al de eerste show in het buitenland kunnen aankondigen. Ik kijk er naar uit om in samenwerking met het Amerikaanse creatieve team en onze Duitse collega’s deze fantastische show te gaan produceren”, aldus van den Ende.