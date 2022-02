Ouders Amanda Bynes steunen verzoek tot einde van curatorschap

De 35-jarige actrice diende vrijdag een verzoek in bij de rechtbank om het toezicht van haar moeder en artsen te beëindigen. Volgens haar advocaat probeert Bynes dit al jaren en is de actie niet aangewakkerd door het einde van de curatele van Britney Spears. De zangeres is sinds afgelopen najaar na dertien jaar van het toezicht van haar vader af.

Bekijk ook: Amanda Bynes vraagt om einde curatorschap

Vergelijkbaar met Spears kwam de voormalig kindster onder curatele te staan vanwege mentale problemen. Bynes verbleef in 2013 in een kliniek om zich daarvoor te laten behandelen en kampte met verslavingen. De afgelopen jaren leek het beter met haar te gaan, maar vorig jaar zat ze opnieuw in een kliniek voor psychische zorg.

Bynes, die op 10-jarige leeftijd doorbrak dankzij de Nickelodeonserie All That, staat nog tot en met volgend jaar januari onder toezicht.