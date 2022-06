Premium Het beste van De Telegraaf

Teleurstelling en tranen bij Stones-fans: ’Dit was misschien wel onze laatste kans’

Door Pieter Ploeg en Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

Wat een onvergetelijke avond had moeten worden met hun muzikale helden, is voor tienduizenden Stones-fans veranderd in een domper die nog lang zal nadreunen. Een positieve coronatest van zanger Mick Jagger zorgde ervoor dat het concert dat The Rolling Stones maandag zouden geven in de Johan Cruijff ArenA op het laatste moment is afgelast. Het slechte nieuws zorgde voor uiteenlopende reacties bij de liefhebbers die vanuit heel de wereld naar Amsterdam waren gekomen. „Ik blijf hier tot Mick Jagger weer beter is!”