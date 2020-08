’Miley Cyrus is weer single’

Volgens TMZ vond de breuk ergens in de afgelopen weken plaats. De zangeres plaatste eerder deze week op Instagram een tekst die mogelijk al naar de break-up verwees. Ze schreef in een post waarin ze de videoclip van haar nieuwe single aanprees: „Voor altijd is niet meer” en zette daar een zwart hartje bij. Ze voegde er ook aan toe dat ze met opgeheven hoofd verder ging.

Miley en Cody waren zo’n tien maanden bij elkaar. Daarvoor had de zangeres een fling met realityster Kaitlynn Carter, die weer volgde op haar scheiding van acteur Liam Hemsworth. Met hem had ze een jaar of tien een knipperlichtrelatie, en was ze acht maanden getrouwd.