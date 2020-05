Hoe Bill Gates de wereld wil redden

Superrijk, maar vooral ook weldoeners. Bill Gates en zijn vrouw Melinda zetten miljarden in om het coronavirus in te kunnen dammen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Miljardair Bill Gates zit ’opgesloten’ in zijn exclusieve strandvilla in Californië, die hij onlangs voor een dikke veertig miljoen euro aanschafte. Omringd door alle mogelijke luxe en met een prachtig uitzicht over zee zet hij, gekweld door bizarre complottheorieën, zijn miljardenvermogen in tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Met zijn Windows-besturingssysteem en Office-programma’s veranderde Mr. Microsoft levens... nu redt hij ze.