Naarmate de jaren verstrijken, is het als artiest logisch om eens je meest gewaardeerde werk met de kennis en kunde van nu opnieuw aan te pakken, te bundelen en uit te brengen. Sting deed het op Symphonicities 2010 al eens en nu op My songs opnieuw. Zowel eigen klassiekers als enkele songs die hij met The Police maakte.