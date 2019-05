Olivia Newton-John rouwt om broer

„Mijn dierbare, lieve, zachtaardige, slimme broer Hugh is op 7 mei overleden in Melbourne, na jaren van achteruitgang. Ik hou zoveel van hem en ga hem ongelooflijk missen”, schreef de Grease-ster. Olivia is de jongste van drie kinderen, haar zus Rona overleed in 2013.

De 70-jarige actrice deelde in haar post het overlijdensbericht van het ziekenhuis waar haar broer aan verbonden was, waarin hij wordt geprezen om zijn medische werk en zijn persoonlijkheid.