Aftreden May geen verrassing voor Queen

De 62-jarige May kondigde vrijdag aan dat ze op 7 juni ontslag neemt. Buiten haar ambtswoning zei May dat ze tot het inzicht is gekomen dat het in het landsbelang is als ze plaatsmaakt voor een andere leider.

May kwam na het referendum voor de brexit aan de macht, als tweede vrouwelijke premier na Margaret Thatcher (1979-1990). In juli 2016 werd ze beëdigd en werd zo de dertiende premier voor de 93-jarige vorstin.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de machtswissel. Oud-minister Boris Johnson wordt gezien als favoriet om May op te volgen.