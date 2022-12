Moedig muisje in ’Yuku en de Himalayabloem’

Wat animatie, kinderfilm (5+)

Regie: Arnaud Demuynck, Rémi Durin

Yuku is de oudste dochter in een grote muizenfamilie. Als oma verhalen voorleest aan haar kleinkinderen, mag zij haar steevast begeleiden op de ukelele. Maar wanneer de kat lucht krijgt van zo’n voorleessessie, raakt oma muis gewond en wordt duidelijk dat zij het niet lang meer zal maken. Daarom gaat Yuku voor haar op zoek naar de bloem van het zuiverste licht, om haar te vergezellen op haar laatste reis.

Regisseurs Arnaud Demuynck en Rémi Durin vangen de leefwereld van de kleine muis in gestileerde vormen die eenvoud en rust uitstralen. De tocht die zij onderneemt om de Himalayabloem te vinden, zit vol gevaren. Toch laat ze zich daardoor niet afschrikken.

Yuku gaat alle obstakels muismoedig te lijf en weet met haar meegenomen ukelele zelfs natuurlijke vijanden tot dansen en zingen te bewegen. In het verhaal zit muziek, terwijl de muziek ook een mooi verhaal vertelt: over zonder angst je eigen weg gaan en over loslaten in vertrouwen, ook als dat voor de allerlaatste keer is.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)