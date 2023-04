Taxirit vol (pijnlijke) herinneringen in ’Une belle course’

Wat: drama

Regie: Christian Carion

Met: Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

Na een val kan deze 92-jarige dame niet meer zelfstandig wonen en vandaag vertrekt zij naar een verzorgingshuis. Of ze onderweg nog even kunnen stoppen op plekken die voor Madeleine belangrijk zijn geweest. Passage Bullourde bijvoorbeeld, waar haar vader door de nazi’s werd gefusilleerd. Of Boulevard Bourdeau nummer 31, het huis waar haar geliefde haar zo vaak mishandelde. Ook rijden ze langs het Palais de Justice, de rechtbank die Madeleine tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeelde nadat zij diezelfde vriend met een gasbrander onvruchtbaar maakte.

Tegenpolen

Het is duidelijk dat Une belle course uit hetzelfde vaatje tapt als Intouchables: twee tot elkaar veroordeelde tegenpolen die gaandeweg naar elkaar toegroeien. Daarbij komt Madeleine’s dramatische levensverhaal – verteld via stemmige flashbacks – net iets te geforceerd en onwaarachtig over. En toch werkt dit drama van regisseur Christian Carion. Terwijl we op fijne jazzklanken van Etta James en Dinah Washington door prachtig Parijs tuffen, genereren Madeleine (de hoogbejaarde chansonnière Line Renaud) en Charles (komiek Dany Boon in een serieuze rol) een prettige dynamiek. En het einde – hoe voorspelbaar ook – doet toch een traantje wegpinken.

✭✭✭