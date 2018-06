Netflix verwijdert aflevering Maja de Bij

Een oplettende moeder in de VS spotte het plaatje dat was getekend op een boom in de achtergrond. Haar post met schermafbeelding op social media ging eerder deze week al snel de wereld over. De producent van de serie, het Belgische Studio 100, gaf tegenover de Belgische krant Het Laatste Nieuws aan dat het ging om een „misplaatste grap” van één van de animatoren. Het bedrijf beweerde niet meer te kunnen achterhalen wie het plaatje heeft toegevoegd aan de beelden.

Volgens Variety wilde Netflix gisteravond geen officieel statement geven over het verwijderen van de aflevering. Het is ook niet duidelijk of de episode, nummer 35 van het eerste seizoen van de reboot van de tekenfilmserie uit de jaren ’70, in aangepaste vorm terugkeert bij de streamingservice.