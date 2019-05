Talpa trekt stekker uit 6 Inside

Talpa-directeur Marco Louwerens denkt dat het vooravondprogramma al bij de start op achterstand stond. „Achteraf gezien hebben we het programma in ons enthousiasme misschien te snel op de buis willen brengen.” Een zomerstop zat al in de planning. Voor het najaar zoekt Talpa nog naar een invulling 'die hopelijk beter aansluit bij de behoeften en wensen van onze kijker’, zo stelt Louwerens.

De zendergroep van John de Mol spaarde kosten noch moeite om van 6 Inside een RTL Boulevard-killer te maken. Voor de presentatie haalde het Jan Versteegh bij BnnVara weg en Albert Verlinde werd uit zijn tv-pensioen teruggehaald. Later werd Leonie ter Braak aan het presentatieteam toegevoegd.

De afgelopen weken was Patty Brard vast onderdeel van het programma. Telegraaf-verslaggevers Rob Goossens en Mick van Wely schoven regelmatig aan als insider bij het programma dat de belofte had ’te zeggen wat iedereen denkt’.