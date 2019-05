Kees Versluys weer aan de slag na ongeluk

Kees zal 24, 25 en 26 mei tijdens Elvis in Memory in Leerdam te zien zijn.

De zanger, die in 1993 in een klap beroemd werd als ’Paul Anka’ in Henny Huismans Soundmixshow, is in maart aangereden door een bestelbus die onverwacht hard achteruit kwam. Hierbij vloog hij door de klap door de lucht en raakte buiten bewustzijn. „Ik heb ongelooflijk veel pijn doordat er nek- en rugwervels zijn beschadigd”, liet Kees toen weten aan Privé.

Twee weken later belandde de zanger wederom in het ziekenhuis. „Ik was weer opgenomen omdat ik zelfs een slokje water niet binnenhoud en ze bang zijn voor uitdroging. Zeven optredens heb ik moeten cancellen, net in de tijd dat mijn nieuwe single Vanaf Vandaag uit is, waarvoor we met een mooie clip alles uit de kast hebben gehaald”, legde hij toen uit.