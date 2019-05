Dennis bij uitvaart oud-koning Maleisië

Ahmed Shah (88) was van 1974 tot begin dit jaar sultan van Pahang. Daarnaast diende hij volgens het in Maleisië om de vijf jaar roulerende koningschap, van 1979 tot 1984 als zevende Yang di-Pertuan Agong oftewel koning. Hij was begin dit jaar opnieuw aan de beurt toen de troon plotseling vrijkwam door het aftreden van sultan Mohammed V van Kelantan.

De gezondheid van Ahmed Shah stond dat echter in de weg. Reden voor de koninklijke familie van Pahang om snel zijn zoon Abdullah als nieuwe sultan naar voren te schuiven, zodat hij in aanmerking kon komen voor de koningstroon. Abdullah is dit moment de zestiende koning van Maleisië.

De echtgenote van koning-sultan Abdullah is een zus van sultan Ibrahim van Johor, die over vijf jaar aan de beurt is om het roulerende koningschap te vervullen. Ibrahim maakte van de gelegenheid gebruik om bij te praten met de sultan van Brunei. Die was ook voor Ibrahims in Lisse geboren schoonzoon Dennis geen onbekende: Hassanal Bolkiah was in augustus 2017 ook eregast bij zijn huwelijk met prinses Aminah.