Vrouw van Nick Carter opnieuw zwanger

De 39-jarige Backstreet Boy, die donderdag nog in ons land was voor een concert, staat op de foto achter Lauren en houdt haar buik vast. Hun 3-jarige zoontje Odin staat voor zijn moeder.

Het is onbekend wanneer Lauren is uitgerekend, maar lang zal het waarschijnlijk niet meer duren. De vrouw van Nick heeft namelijk al een behoorlijke buik.

Vorig jaar september deelde Nick het verdrietige nieuws dat zijn vrouw na een zwangerschap van zes maanden een miskraam had gehad. „Ik keek er echt naar uit om haar over drie maanden in mijn handen te hebben. Ik ben diepbedroefd”, zei de zanger toen.