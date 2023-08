Hozier zet met derde album strijd voort die Sinéad O’ Connor ooit begon

Tien jaar terug was Hozier daar opeens met het pareltje Take Me To Church. De Ier met zijn indringende stem was op slag een wereldster. Met zijn derde album Unreal Unearth duikt Andrew Hozier-Byrne dieper in de Ierse traditie en zet hij de strijd voort die Sinéad O’Connor ooit begon.

Hozier: ’Ik koester de stilte’ Ⓒ Julia Johnson