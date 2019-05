Yolanthe met Edwin Jonker in romantische komedie

In de film komen drie liefdesverhalen samen; Lisa (Bo Maerten) zit midden in een scheiding met Jack (Edwin Jonker) en zit er even doorheen. Haar vriendinnen nemen haar mee op sleeptouw naar Curaçao. Jack duikt vol in het vrijgezellenleven en belandt in bed met de verleidelijke Cindy (Victoria Koblenko). Yolanthe speelt de zus van Cindy die is getrouwd met Said (Maurits Delchot). Terwijl zij carrière maakt, blijkt dat haar man zijn baan kwijt is en dit geheim houdt voor zijn vrouw.

De regie van F*ck de Liefde is in handen van Lodewijk van Lelyveld (GTST) en Appie Boudellah. Het scenario is geschreven door Shariff Nasr, Mustafa Boudellah en Appie Boudellah.