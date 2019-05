Charlotte volgt George naar school

De directeur van Thomas’s Battersea, Simon O’Malley, toonde zich verheugd over de komst van de tweede koninklijke spruit naar zijn school. „We zijn opgetogen dat de hertog en hertogin van Cambridge besloten hebben dat prinses Charlotte zich bij haar oudere broer prins George zal voegen op Thomas’s Battersea. We kijken er enorm naar uit om haar en al onze nieuwe leerlingen in september op school te verwelkomen”, aldus een door het paleis verspreide verklaring van O’Malley.

Prins George gaat sinds september 2017 naar de exclusieve, 20.000 euro kostende, voorbereidende school. Thomas’s Battersea werd in de Good Schools Guide omschreven als „een grote, drukke, enigszins chaotische school voor kosmopolitische ouders die willen dat hun kinderen het beste onderwijs hebben dat geld kan kopen.”