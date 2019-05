Hannah Hoekstra in telefilm van Urszula Antoniak

Thomas Ryckewaert speelt de rol van Lex, een schrijver van populaire romans met geld en roem. Hij vraagt zijn muze Hannah, ooit levenspartner en klimmaatje, voor de laatste keer met hem naar de bergen te gaan. Lex organiseert een trip naar de Slowaakse Hoge Tatra. Hij wil alleen zijn met zijn ex in afgelegen natuur, onaangeroerd door toeristen. Hij huurt de professionele gids Voytek in om hen naar het startpunt te leiden. Vanaf daar wil Lex alleen verder klimmen met Hannah, maar de gids wil hem niet alleen met haar achterlaten. In de bergen blijkt de normaal impulsieve Lex namelijk totaal onbetrouwbaar.

Urszula Antoniak won met haar speelfilmdebuut Nothing Personal (2009) diverse prijzen, onder meer voor beste debuut in Locarno en vier Gouden Kalveren. Code Blue (2011), geselecteerd voor de Quinzaine des Realisateurs in Cannes, kreeg twee Gouden Kalveren. Beyond Words (2017) had zijn internationale première in Toronto en zijn Europese première in San Sebastian. De film won in 2018 twee Gouden Kalveren.