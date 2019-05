Quentin Tarantino wint award voor hondenrol

De prijs wordt sinds 2001 uitgereikt en werd al die jaren al begeerd door Tarantino, zei de regisseur. „Ik moet zeggen dat ik vereerd ben om deze prijs te krijgen”, zei Tarantino in zijn toespraak. „Ik heb iedereen verteld dat ik geen idee heb of we de Gouden Palm gaan winnen. Maar ik had een goed gevoel over het winnen van de Palm Dog. Ik draag de prijs op aan mijn geweldige actrice Brandy. Zij heeft de Palm Dog naar Amerika gebracht.” Vorig jaar wonnen alle honden uit de Italiaanse maffiafilm Dogman de Palm Dog.

Once Upon a Time in Hollywood beleefde in Cannes de wereldpremière. De film, over een tv-acteur die eind jaren ’60 voet aan de grond probeert te krijgen in Hollywood, dingt komend weekend ook nog mee naar de Gouden Palm. Once Upon a Time In Hollywood is vanaf half augustus te zien in de Nederlandse bioscopen.